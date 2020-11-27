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Врач оценил информацию о выпадении зубов после коронавируса

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Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

У пациентов с коронавирусом не наблюдается проблем с выпадением зубов, заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Его слова передает РИА Новости.

Врач оценил информацию, появившуюся в газете New York Times, о том, что коронавирус может привести к осложнению заболеваний десен и даже к выпадению зубов. Оказалось, что некоторые переболевшие COVID-19 жаловались на выпадение зубов без кровотечения. Другие заявили, что у них усилилась чувствительность десен, темнеют или разрушаются зубы.

По словам Жемчугова, возможно, для появления такого вида последствий прошло слишком мало времени. Он добавил, что у коронавируса и так достаточно серьезных осложнений — поражение сосудов и нервной системы, поэтому вполне уместным будет говорить о постковидном синдроме и курсах реабилитации.

Ранее среди самых опасных осложнений от коронавируса назвали поражение легких, на восстановление которых может понадобиться время.

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