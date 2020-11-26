В России умерли рекордные 524 пациента с коронавирусом за сутки

В России за последние сутки умерли 524 пациента с коронавирусом — этот показатель стал рекордным с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в четверг, 26 ноября.

524 пациента с коронавирусом умерли в России за сутки

Из них 79 человек умерли в Санкт-Петербурге, 73 — в Москве, 25 — в Красноярском крае, 22 — в Московской области.

За весь период в России скончались 38 062 пациента с коронавирусом. Заболели COVID-19 — 2 187 990.

Предыдущий антирекорд по смертности был установлен днем ранее, 25 ноября. В тот день суточный показатель смертности среди пациентов с коронавирусом впервые с начала пандемии превысил 500.

Ранее вирусологи зафиксировали изменения в структуре штаммов коронавируса по сравнению с весной, что может потребовать сезонного обновления вакцин. Как пояснил заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Георгий Игнатьев, ученые сделали такой вывод благодаря сравнению весенней структуры штаммов SARS-CoV-2 с теми, которые выделяет вирус в осенний подъем заболеваемости.