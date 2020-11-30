Вирусолог назвал условие завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 завершится в России тогда, когда доля заболевших не будет превышать 0,5 процента населения, а процент россиян с антителами будет достигать 70-75. Такое условие назвал специалист по коронавирусам, вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН.

По мнению вирусолога, это произойдет в 2021 году. При этом COVID-19 не исчезнет, а, скорее всего, превратится в сезонное заболевание.

«Если говорить строго, уже сейчас пандемии нет, потому что в Китае нет эпидпроцесса. Если бы некоторые страны не чванились, а заботились о биологической безопасности, мы бы не имели никакой пандемии», — отметил специалист.

По последним данным, за последние сутки выявили 26 338 новых случаев коронавируса в 84 регионах России. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (6511), Санкт-Петербурге (3691) и Московской области (1064). Всего с начала пандемии в России выявлено 2 295 654 случая заражений COVID-19.