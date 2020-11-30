Российский ученый назвал слабое место вакцины «Спутник V»

Слабым местом отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» считается технологическая сложность ее производства. Эту проблему назвал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов, сообщает «Российская газета».

По его словам, для массового производства двухкомпонентных вакцин требуются сложные технологические решения. В связи с этим возникают трудности при больших объемах выпуска препарата. «Двухкомпонентное производство влияет на возможности производства. Технологически вакцина более сложная, но, с другой стороны, она более безопасная», — сказал ученый.

Тарасов отметил, что участвовал в клинических испытаниях препарата и уверен, что он эффективен и безопасен. Специалист уточнял, что вакцина не нанесет вреда в том числе людям с гипертонией. Прививку нельзя делать только тем, у кого есть воспалительные заболевания.

Директор института также развеял миф о возможности чипировать человека через вакцинацию. По его словам, в «Спутнике V» таких компонентов нет. Ранее об невозможности незаметно внедрить чип в организм говорил заведующий отделом общей вирусологии научного центра имени Чумакова РАН Георгий Игнатьев.