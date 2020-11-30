Эксперт оценил возможность чипирования населения через вакцину «Спутник V»

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» не содержит в себе компонентов, служащих для чипирования населения. Так возможность чипирования населения через данный препарат оценил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов, передает ТАСС.

«Вакцина не более чем вакцина, которая создана на понятной платформе, состоит из понятных конструктивных элементов, по которым никак нельзя вас чипировать или другие заговорщические действия совершить», — сказал Тарасов.

По его словам, на сегодняшний день не существует технологии чипирования людей через вакцинацию.

Тарасов также уточнил, что «Спутник V» не содержит генно-модифицированных организмов (ГМО). Препарат создан на основе компонентов, которые воспроизводят антигены, присутствующие в COVID–19, пояснил эксперт.

25 ноября заведующий отделом общей вирусологии научного центра имени Чумакова РАН Георгий Игнатьев также заявил, что чипировать человека через прививку от COVID-19 невозможно. По его словам, чипов, которые можно было бы спрятать в растворе для инъекции, не существует.