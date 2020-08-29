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Раскрыта стоимость чипирования людей

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Илон Маск
Илон Маск
Фото: Mike Blake / Reuters

Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск раскрыл примерную стоимость чипирования людей. Об этом он рассказал в ходе презентации устройства для вживления в человеческий череп, передает РЕН ТВ.

Бизнесмен пояснил, что поначалу цена будет довольно высокой, но вскоре снизится. Он выразил надежду, что стоимость снизится до нескольких тысяч долларов, включая проводимую в автоматическом режиме хирургическую операцию.

По словам Маска, изобретатели из компании Neuralink рассчитывают, что система для проведения операции будет полностью автоматизированной, а наличие устройства будет незаметно для других людей.

Сам чип будет размером с монету. Предполагается, что он будет влиять на работу мозга, в том числе для лечения различных болезней.

Ранее Маск поделился успехом в создании мозгового чипа. Прототипы и усовершенствованная модель робота для их автоматизированной имплантации были успешно проверены на двух свиньях. Устройство позволяло ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касается свинья своим пятачком. В перспективе разработка позволит бороться с эпилепсией, параличом и другими болезнями, при которых работа головного или спинного мозга нарушается.

В мае Маск заявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека. По его словам, в течение года будет завершена работа по созданию импланта, который позволит пациентам восстановить утраченные из-за повреждений мозга зрение, слух или подвижность конечностей.

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