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Врач рассказал о действии вакцины от COVID-19 на гипертоников

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Вакцина от коронавируса «Спутник V» не окажет опасного действия на людей с гипертонией, заявил глава Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов. Его слова передает Nation news.

Люди с подобным заболеванием перенесут вакцинацию так же, как и другие граждане. При этом прививку нельзя делать тем, у кого есть воспалительные заболевания. Тарасов также заметил, что пациент с бессимптомным течением даже не заметит самой болезни и получит антитела. По его словам, сейчас исследователи продолжают проверять влияние «Спутника V» на животных, чтобы начать вводить вакцину детям.

Ранее Тарасов также заявил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» не содержит в себе компонентов, служащих для чипирования населения. «Она создана на понятной платформе, состоит из понятных конструктивных элементов, по которым никак нельзя вас чипировать или другие заговорщические действия совершить», — отметил он.

Препарат «Спутник V» разработал центр имени Гамалеи, он прошел регистрацию в августе. Испытания начались 18 июня.

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