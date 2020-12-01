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Минздрав сообщил о дефиците лекарств от COVID-19 в России

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Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В России наблюдается дефицит некоторых лекарств для пациентов с COVID-19, в связи с чем рассматривается возможность наладить поставки из-за рубежа. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

По его словам, в большинстве субъектов амбулаторных пациентов с коронавирусом начали обеспечивать необходимыми медикаментами, но в некоторых регионах не хватает противовирусных препаратов, в первую очередь фавипиравира. По ряду лекарств увеличены объемы поставок, например, противосвертывающих лекарств. «Но по-прежнему мы видим, что дефицит для сети сохраняется, и поэтому с Минпромторгом мы отрабатываем дополнительные поставки из-за рубежа», — сказал министр.

18 ноября во время совещания с членами правительства президент Владимир Путин поручил главам регионов провести тщательную проверку наличия в аптеках лекарств от коронавируса. Ранее руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов доложил Путину, что активисты выявили серьезный дефицит фавипиравира в розничной продаже. Его не было в 85 процентах аптек, рекомендованные для зараженных антикоагулянты отсутствовали в 45 процентах торговых точек, в 30 процентах не бло вообще никаких рекомендованных Минздравом противовирусных препаратов.

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