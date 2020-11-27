Минздрав предсказал сроки победы над COVID-19 в России

Россия делает все необходимое, чтобы конец эпидемии COVID-19 мог наступить в 2021 году. Такие сроки победы над вирусом предсказал глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

«Мы все для этого делаем», — сказал министр.

По его словам, в следующем году число вакцинированных от коронавируса россиян может достичь нескольких десятков миллионов, с учетом пожилых граждан. «Мы должны обеспечить иммунную прослойку», — отметил Мурашко.

Он уточнил, что массовая добровольная вакцинация в стране начнется в январе-феврале, а в декабре прививка станет доступна для лиц из группы риска. Среди них: медработники, учителя, сотрудники служб жизнеобеспечения, пенсионеры, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетесов назвал два прогноза по окончанию эпидемии. Так, если вакцинация будет успешной, и прививку получат 75 процентов граждан, то ситуация стабилизируется осенью 2021 года. При пессимистичном сценарии это произойдет на год позже.