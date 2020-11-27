Минздрав оценил возможность открыть границы в пандемию

Существующие ограничения на поездки за рубеж помогают в борьбе с распространением коронавируса и будут сохраняться, пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Так возможность смягчить меры оценил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Как только ситуация позволяет, границы тут же открываются», — сказал министр на пресс-конференции в Будапеште.

Он отметил, что распространение вируса всегда связано с передвижением людей и нынешние запреты на фоне пандемии прерывают цепочки заражения.

Ранее Мурашко говорил, что в России нет смысла вводить тотальный масочный режим, каждый регион вправе решать этот вопрос самостоятельно.

Замдиректора по коммерческим вопросам туроператора «Европорт» (дочернее предприятие компании «Уральские авиалинии») Антон Потапов в середине ноября спрогнозировал, что полное открытие авиасообщения России с другими странами произойдет после 2021 года.