Минздрав отреагировал на исчезновение из аптек лекарств для лечения COVID-19

Российские медицинские организации сформировали нужный резерв метилпреднизолона для лечения COVID-19 и работают над наращиванием импорта лекарств на его основе, поскольку в стране они не производятся. Об этом заявил главный ревматолог Минздрава, профессор и академик РАН Евгений Насонов, передает РБК.

Так в министерстве отреагировали на информацию об исчезновении из аптек лекарств на основе метилпреднизолона. Их используют для лечения ревматических заболеваний, но после начала пандемии коронавируса стали рекомендовать заразившимся.

В Минздраве указали, что, по данным Росздравнадзора, в 2020 году в гражданский оборот в виде раствора для внутривенных и внутримышечных инъекций выпустили 442,2 тысячи упаковок препарата, в виде таблеток – 2,2 миллиона упаковок.

Насонов предупредил, что пациентам, которые проходят терапию метилпреднизолоном из-за ревматических заболеваний, нельзя прерывать лечение. Они могут временно перейти на препараты преднизолона — в фармацевтической промышленности их дозировки эквивалентны. Но в первую очередь надо обратиться к лечащему врачу для корректировки лечения, подчеркнул ревматолог.

18 ноября президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства поручил главам регионов провести тотальную проверку наличия лекарств от коронавируса в аптеках. Перед этим на том же совещании руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов рассказал, что в 85 процентах аптек нет применяемого в терапии COVID-19 препарата фавипиравира, в 45 процентах — отсутствуют рекомендованные для зараженных антикоагулянты, в 30 процентах нет вообще всех противовирусных препаратов, которые рекомендует Минздрав.