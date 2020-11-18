Путин поручил провести тотальную проверку наличия лекарств от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил главам регионам провести тотальную проверку наличия лекарств от коронавируса. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

Правительству российский лидер поручил проанализировать ситуацию в каждом субъекте и направить туда дополнительные ресурсы при необходимости.

На этом же совещании Путин призвал выпускать в гражданский оборот больше вакцин от коронавируса. Как доложила вице-премьер Татьяна Голикова, на сегодняшний день в стране выпущено 58 тысяч доз препарата «Спутник V». Планируется, что в ноябре показатели достигнут 653 тысяч доз, а в декабре — 2,2 миллиона.

Президент также назвал слишком долгим срок тестирования на коронавирус в 48 часов, так как он длится двое суток. По его словам, в течение этого периода человек, который может быть заражен, общается с родственниками или коллегами. Путин добавил, что есть более быстрые тест-системы. Голикова назвала это предельным сроком.

За последние сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, умерло рекордное число пациентов — 456, выздоровели 25 179 человек. С начала пандемии в стране выявлено 1991 998 случаев коронавируса в 85 регионах, 34 387 летальных исходов и 1 501 083 выздоровления.