Из российских аптек пропали используемые для лечения COVID-19 лекарства

Из ассортимента российских аптек пропали глюкокортикостероиды (международное непатентованное название — метилпреднизолон), предназначенный для пациентов с ревматическими заболеваниями. Об этом сообщил занимающийся поддержкой пациентов с ревматизмом в период пандемии коронавируса центр «Ревмо-COVID» на своем сайте.

В России это лекарство продается под торговыми названиями «Метипред», «Медрол», «Метилпреднизолон-натив», «Солу-Медрол» и «Ивепред». Как рассказали 53 процента опрошенных Российской ревматологической ассоциацией «Надежда» пациентов, им не удалось получить препарат даже в поликлиниках при наличии льготы. По данным Ассоциации, препарата нет в продаже в форме раствора, в ряде регионов есть лишь его ограниченное количество в таблетках. В некоторых российских регионах препарата нет в продаже вообще.

О дефиците средства пациенты стали сообщать с осени 2020 года. «Ревмо-COVID» связывает это с тем, что лекарство используется для лечения пациентов с коронавирусом, и производители не могут удовлетворить возросший спрос. Нехватка препарата грозит людям с ревматизмом обострениями основных заболеваний и поражениями внутренних органов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионам провести тотальную проверку наличия лекарств от коронавируса после того, как в Общероссийском народном фронте (ОНФ) ему сообщили об отсутствии многих препаратов в аптеках. Как сообщал глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, применяемого в терапии COVID-19 препарата фавипиравир нет в 85 процентах аптек в стране. В 45 процентах аптечных пунктов отсутствуют рекомендованные для зараженных антикоагулянты