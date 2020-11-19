Китайцы захотели нелегально получить вакцины от коронавируса

Китайцы выстроились в очередь за еще не выпущенными вакцинами от коронавируса. Люди платят сотни долларов, чтобы получить лекарство, сообщает The New York Times.

Все больше людей в КНР получают одну из нескольких вакцин от COVID-19 вопреки тому, что безопасность ни одной из них официально не подтверждена. Несмотря на то что испытания еще не завершены, Пекин хочет доказать, что вакцины все же безопасны, и легализовал получение препаратов.

Это привело к тому, что в стране резко вырос спрос на вакцины, и их не хватает на всех желающих. Теперь для того, чтобы получить инъекцию, китайцы должны ждать своей очереди. Из-за этого в Китае стал развиваться бизнес по продаже места в очереди на вакцинирование: «скальперы», у которых есть доступ к лекарствам, просят от 600 до 1500 долларов за свои услуги. Благодаря им люди, которые захотели не совсем легально получить вакцины, могут не опасаться за свое здоровье, пишет The New York Times.

По последним данным, четыре китайские вакцины от COVID-19 находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Три из них уже могут включить в программу экстренного использования.

Нехватка вакцин от COVID-19 коснулась не только Китая. Так, в конце октября официальные лица Европы заявили, что лишь часть населения стран ЕС сможет получить лекарство до 2022 года.