В Китае назвали срок выпуска вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавируса COVID-19, разработанные в Китае, могут быть доступны в ближайшие месяцы. Примерный срок выпуска назвала главный эксперт по биобезопасности Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) У Гуйчжэнь, ее цитирует «Интерфакс».

По словам эксперта, третья фаза клинических испытаний прошла успешно, поэтому препарат может быть доступен широкой общественности уже в ноябре или декабре. У Гуйчжэнь рассказала, что сама прошла вакцинацию одним из экспериментальных препаратов еще весной, в апреле: после этого она не наблюдала у себя побочных эффектов.

По последним данным, четыре китайские вакцины от COVID-19 находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Три из них уже могут включить в программу экстренного использования.

10 сентября стало известно, что ученые из Китая подтвердили эффективность российского препарата «Триазавирин» против COVID-19. У пациентов десяти больниц в Китае, которым давали этот препарат, сокращалась продолжительность болезни, а также облегчались симптомы.

«Триазавирин» появился в продаже в российских аптеках в 2014 году. По данным отраслевого журнала Vademecum, препарат эффективен против 15 штаммов вируса гриппа.

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