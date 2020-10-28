Европу предупредили о возможной нехватке вакцины от коронавируса

Лишь часть населения Европейского Союза (ЕС) может получить вакцину от коронавируса до 2022 года, предупредили официальные лица Европы. Об этом пишет Reuters.

Возможная нехватка препаратов связана с тем, что потенциальные вакцины от COVID-19, которые зарезервировал ЕС, могут неэффективными или не смогут быть произведены в достаточном количестве.

Всего Европа зарезервировала более одного миллиарда доз потенциальных вакцин от коронавируса. Их разрабатывают такие компании, как AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson. Как рассказал агентству представитель ЕС, сейчас ведутся переговоры с CureVac, Moderna и Pfizer.

Агентство подчеркивает, что Комиссия ЕС ранее заявляла, что вакцины будут ограничены «на начальных этапах внедрения», но не уточняла, как долго продлится эта начальная фаза.

Ранее глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что европейские правительства «сильно отстают» в борьбе с коронавирусом, континент становится очагом болезни. Представитель международной организации отметил, что «требуются гораздо более комплексные меры, если Европа хочет победить вирус».