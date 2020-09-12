США и Европа заинтересовались российской вакциной от коронавируса

США и страны Европы заинтересовались российской вакциной от коронавируса: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получает от них предложения о совместном производстве отечественного препарата «Спутник V». Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью бразильским СМИ, передает ТАСС.

«Сейчас к нам обращаются люди в Европе и США с предложением о создании партнерств для производства вакцины. Они наконец- то поняли, чем отличается наша вакцина», — рассказал Дмитриев. Он уточнил, что интерес к российскому препарату проявляют частные компании и инвестиционные фонды. Какие именно, не уточнил.

«Пока больше сказать не могу, но в ближайшие две недели можно ожидать объявлений», — сказал глава РФПИ. По его мнению, на Западе развернута «кампания по очернению имиджа российского препарата». Также он добавил, что при этом никто не рассказывает об опасности других вакцин.

Ранее ученые из Китая подтвердили эффективность российского препарата «Триазавирин» против COVID-19.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» — ее разработал центр имени Гамалеи. Производство препарата было запущено 15 августа, 8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получат медики и граждане из группы риска.