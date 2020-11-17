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Беглов сравнил антибиотики с гречкой и призвал не скупать их

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Александр Беглов
Александр Беглов
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сравнил антибиотики с гречкой и призвал не скупать их. Он заявил об этом в эфире «Радио Россия», передает «Фонтанка».

По его словам, к дефициту лекарств в аптеках Петербурга привел ажиотажный спрос.

«Определенный дефицит некоторых препаратов сохраняется. Но вызван он ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех», — сказал губернатор.

Ранее в ноябре власти Санкт-Петербурга объявили о введении новых ограничений в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов. Согласно документу, деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов в городе, за исключением тех, что расположены на автозаправках, вокзалах и в аэропорту, будет приостановлена с 9 по 29 ноября.

3 ноября Беглов доложил президенту России Владимиру Путину, что ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге «не критическая, но сложная».

За последние сутки в Петербурге выявили более двух тысяч инфицированных, общее количество заразившихся превысило 83 тысячи человек.

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