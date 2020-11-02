Беглов предупредил о возможности жестких ограничений из-за COVID-19 в Петербурге

В Санкт-Петербурге возможно введение жестких ограничений из-за ситуации с COVID-19. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, его слова передает РИА Новости.

Новые меры, по его словам, буду введены в случае несоблюдения требований эпидемиологической безопасности. «Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много», — заявил он. Беглов также отметил, что людям нужно научиться жить в новых условиях.

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 923 новых случая заражения коронавирусом. Всего в городе более 63 тысяч зарегистрированных случаев заболевания с начала пандемии.