Бизнесмены попросили Путина не вводить карантин

Члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) попросили президента Владимира Путина не вводить новый карантин из-за пандемии коронавируса. Этот вопрос обсуждался на закрытой встрече главы государства с бизнесменами, сообщает РБК со ссылкой на два источника.

По словам собеседников издания, в начале встречи с докладом выступил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Он рассказал про социально-экономическое развитие регионов и предложил не вводить тотальные ограничения из-за коронавируса, а принимать точечные меры там, где это нужно. По мнению Мордашова, карантин убьет малый и средний бизнес.

Мнение миллиардера поддержал глава «Фосагро» Андрей Гурьев, возглавляющий координационный совет РСПП по противодействию коронавирусной инфекции. Он считает, что в России необходимы лишь точечные ограничительные меры, согласованные с предприятиями, и жесткий контроль за их соблюдением. По словам бизнесмена, такие ограничения уже доказали свою эффективность.

Накануне, 20 октября, стало известно, что власти считают нежелательным введение полного локдауна в России из-за пандемии коронавируса. Серьезные ограничения грозят прежде всего тем регионам, где исчерпан или близок к исчерпанию ресурс системы здравоохранения, рассказали осведомленные источники.

За последние сутки в России зафиксировали рекордное число умерших с коронавирусом — 317 человек. По данным на 21 октября, в стране выявили 15,7 тысячи новых заражений коронавирусом в 85 регионах, больше всего — в Москве (4389), Санкт-Петербурге (684) и Московской области (466).

С конца марта по середину мая 2020 года в России действовал режим нерабочих недель. Вместе с тем, согласно заявлению президента, за сотрудниками сохранялись заработная плата и рабочие места.