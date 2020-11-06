В Петербурге объявили о новых ограничениях из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга объявили о введении новых ограничений в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов.

Так, деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов в городе, за исключением тех, что расположены на автозаправках, вокзалах и в аэропорту, будет приостановлена с 9 по 29 ноября.

В этот же период вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек. Исключения составляют мероприятия, которые проводят в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций.

Также будет приостановлен доступ посетителей в детские игровые комнаты, расположенные в объектах торговли и в зданиях торговых центров. Однако открытыми останутся детские игровые комнаты, площадь которых составляет не более 50 квадратных метров и которые находятся на территории предприятий общественного питания.

Кроме того, до 29 ноября сохраняется ограничение на работу предприятий общественного питания в ночное время.

3 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину, что ситуация с COVID-19 в городе «не критическая, но сложная». Губернатор добавил, что в городе работает 21 стационар с 7913 койками для пациентов с коронавирусом, на данный момент занято почти 80 процентов.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 1093 новых случая заражения коронавирусом, 523 выздоровления и 26 летальных исходов. С начала пандемии в городе зарегистрировали 66 263 заражения, выздоровели 40 970 человек, умерли 4024.