Кремль отреагировал на дефицит лекарств для пациентов с COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимой ситуацию с дефицитом лекарств для пациентов с COVID-19 в некоторых регионах. Его реакцию приводит ТАСС в четверг, 12 ноября.

«Мы знаем, что в определенных регионах дефицит возник [с лекарствами], это недопустимо. Правительство прикладывает очень энергичные усилия с тем, чтобы этого не допускать», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что вводятся специальные меры контроля со стороны правительственного штаба с целью предотвращения нехватки медикаментов. О каких мерах идет речь, не уточняется.

Ранее в четверг в СМИ появилась информация о том, что в российских аптеках возник дефицит лекарств. По словам главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, наблюдается нехватка антибиотиков и противовирусных препаратов, которые назначаются для лечения коронавирусной инфекции.