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В Минздраве назвали процент занятых больничных коек для пациентов с COVID-19

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В России занято 82 процента больничных коек для пациентов с коронавирусом, в 53 субъектах страны наблюдается дефицит коечного фонда. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС в понедельник, 9 ноября.

По его словам, всего в стране развернуто 260 тысяч коек. На дому лечатся 75 процентов больных COVID-19.

«Разворачиваются также койки долечивания, для того, чтобы та койка, которая оснащена максимальной реанимационной защитой и кислородом, была задействована именно для острых пациентов», — добавил министр. Кроме того, по его словам, разворачиваются и так называемые провизорные койки — они нужны для лечения пациентов, у которых «диагноз еще находится под вопросом».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом ухудшается и остается крайне тяжелой в 33 регионах страны. Она добавила, что в стадии стабилизации находятся 46 субъектов.

По последним данным, в России за сутки выявили 21 798 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (6987), Санкт-Петербурге (1403) и Московской области (660). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (5).

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