В России спрогнозировали полное открытие авиасообщения после 2021 года

Российский туроператор спрогнозировал полное восстановление зарубежных перелетов после 2021 года. Об этом замдиректора по коммерческим вопросам туроператора «Европорт» (дочернее предприятие компании «Уральские авиалинии») Антон Потапов заявил во время круглого стола «Малый бизнес после пандемии: крах или новые возможности?» в Екатеринбурге, передает Znak.com.

Как отметил Потапов, вероятнее всего, возобновление сообщения станет возможным только через несколько месяцев после проведения массовой вакцинации от COVID-19 во всем мире.

По его словам, изначально российские туроператоры, не знавшие «полноты картины с распространением вируса», надеялись на открытие перелетов через один-три месяца после начала пандемии в марте, но уже в июне поняли, что это произойдет не так быстро и вряд ли случится в следующем году.

В то же время эксперт отметил, что закрытие границ из-за коронавируса поспособствовало развитию внутреннего туризма, в который «не верили многие туроператоры». «В России тяжело развивать что-то новое, все регионы своеобразные, со своим авторитетом, и раньше не было общей идеи по развитию туризма», — сказал он.

В свою очередь, замдиректора по развитию компании More Travel Екатерина Моисеева заявила, что российский рынок не был готов к наплыву туристов, «как медицина к коронавирусу». Потапов при этом отметил, что главной проблемой до сих пор остается нехватка туалетов.

Россия полностью закрыла границы в связи с распространением COVID-19 в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Международное авиасообщение восстановили с 1 августа. Первыми странами, открытыми для россиян, стали Турция, Великобритания и Танзания.

С 1 ноября страна возобновила пассажирское авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Кроме того, сейчас для российских туристов доступны Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.