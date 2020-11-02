Стало известно о возможном сокращении рейсов между Россией и Турцией

Количество рейсов между Россией и Турцией может быть сокращено. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает «Интерфакс».

Как стало известно источнику агентства в одной из турецких авиакомпаний, вопрос о снижении частоты рейсов между странами обсуждается в связи с окончанием туристического сезона.

«В первую очередь это может затронуть чартерное авиасообщение», — сказал сотрудник авиаперевозчика, назвав сокращение перелетов естественным сезонным процессом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Турцию лидером по числу завезенных в Россию случаев коронавируса. По ее словам, около 90 процентов туристов, вернувшихся из заграничного отпуска с коронавирусом, приехали именно оттуда.

Как отметила Попова, данную ситуацию «необходимо обсудить и предложить определенные меры». Всего, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом на зарубежных курортах заразились более десяти тысяч человек.