В России спрогнозировали «похороны» туризма из-за Турции

Деятельность туроператоров может быть подорвана в связи с заявлениями Роспотребнадзора о необходимости урегулировать проблему частых заражений россиян коронавирусом во время отпуска в Турции. Своим прогнозом в беседе с изданием Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News поделился гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, в случае, если чартерные программы по указанному направлению будут сокращены, а никакой альтернативы на зимний сезон в аналогичном формате предложено не будет, «отрасль можно хоронить».

«По нашей статистике, среди вернувшихся из-за границы клиентов процент заразившихся не более единицы или даже меньше. То есть все мы, находясь в России, и я в том числе, заболели, никуда не выезжая», — подчеркнул Мурадян. Он добавил, что возможные меры по сокращению чартеров, вероятно, были бы незначительными, если бы в России не были введены общие ограничения на фоне пандемии.

Представитель туроператора пояснил, что на данный момент куплено уже значительное число туров по турецкому направлению. «Государство сначала само разрешило Турции стать клапаном сброса туристического давления, а теперь турист опять останется пострадавшим», — заключил он.

2 ноября источник «Интерфакса» в одной из турецких авиакомпаний рассказал, что количество рейсов между Россией и Турцией может быть сокращено в ближайшее время. По его словам, в первую очередь это может затронуть чартерное авиасообщение.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Турцию лидером по числу завезенных в Россию случаев коронавируса. По ее словам, около 90 процентов туристов, вернувшихся из заграничного отпуска на родину с COVID-19, приехали именно оттуда. Попова подчеркнула, что данную ситуацию «необходимо обсудить и предложить определенные меры».

Россия возобновила пассажирские авиаперевозки с Турцией, прерванные на фоне вспышки COVID-19, в начале августа. Изначально рейсы были разрешены в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью.