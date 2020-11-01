Еще одна страна возобновила авиасообщение с Россией

Япония возобновила регулярное авиасообщение с Россией. Об этом сообщили ТАСС представители оперативного штаба.

По информации издания, авиакомпания «Аврора» начнет выполнять один рейс в неделю в воскресенье по маршруту Владивосток — Токио на самолетах Airbus A319. При этом в компании добавили, что в будущем возможно увеличение количества полетов.

Кроме того, с 5 ноября авиаперевозчик «Аэрофлот» планирует возобновить рейсы из Москвы в Токио. Так, сначала полет будет выполняться один раз в неделю, затем их частоту хотят увеличить до двух раз в неделю, а именно, по четвергам и субботу. Обратными рейсами в Россию путешественники смогут воспользоваться в субботу и воскресенье.

Отмечается, что после возвращения из-за рубежа в течение трех дней россияне должны будут сдать тест на коронавирус и разместить результаты на портале госуслуг.

Ранее 30 октября стало известно, что Австрия возобновила регулярное авиасообщение с Россией. Авиакомпания Austrian Airlines начала выполнять рейсы с 29 октября. Пассажирам необходимо соблюдать требования российских и австрийских властей о правилах въезда на территорию стран.