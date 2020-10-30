Еще одна страна возобновила авиасообщение с Россией

Австрия возобновила регулярное авиасообщение с Россией. Авиакомпания Austrian Airlines начала выполнять рейсы с 29 октября, сообщила ТАСС официальный представитель перевозчика Таня Грубер.

«С 29 октября в Россию будут летать два рейса в неделю: в понедельник и четверг», — сказала Грубер.

При этом пассажирам нужно соблюдать требования российских и австрийских властей о правилах въезда на территорию стран. Полеты будут выполняться между венским аэропортом Швехат и Домодедово самолетами Embraer 195 и Airbus A319.

С 17 сентября «Аэрофлот» начал осуществлять полеты в Австрию, выполнялись только коммерческие рейсы и перелеты в целях репатриации.

Весной 2020 года в связи с распространением инфекции Россия временно ограничила движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу. Восстанавливать сообщение с другими странами начали в августе.

С 1 ноября страна возобновит пассажирское авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Сейчас для российских туристов доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.