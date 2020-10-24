Оперштаб отказался поднимать вопрос о закрытии границ России из-за коронавируса

Оперативный штаб отказался поднимать вопрос о повторном закрытии границ России из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», — заявили в штабе.

Ранее, 22 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала соотечественников воздержаться от зарубежных поездок на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Она заметила, что вторая волна COVID-19 может оказаться опаснее первой.

Весной 2020 года в связи с распространением инфекции Россия временно ограничила движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу. Восстанавливать сообщение с другими странами начали в августе. 14 октября сообщалось, что с 1 ноября страна возобновит пассажирское авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Сейчас для российских туристов доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.