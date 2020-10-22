Россиянам предложили замену отдыху в Европе зимой

Заменой горнолыжному отдыху в Европе для российских туристов грядущей зимой в условиях пандемии коронавируса и закрытых на ее фоне границ может стать Турция. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

В частности, речь идет о курортах Паландокен, Кайсери и Эрджиес — они предлагают туристам всю необходимую развитую инфраструктуру, высокий уровень сервиса, а также привлекательные цены на туры.

Так, в среднем стоимость поездки на Новый год начинается от 28 тысяч рублей за человека при двухместном размещении: в стоимость входит перелет, проживание, завтраки и медицинская страховка.

Отмечается, что на турецких горнолыжных курортах не представлена система «все включено» — там чаще всего работает концепция FB+, которая подразумевает трехразовое питание и напитки во время приема пищи. В целом объекты размещения там, как правило, представляют из себя небольшие отели городского типа, где есть ресторан или бар и SPA-центр.

Известно, что зимний отдых в Турции подойдет для туристов с разным опытом катания. «Здесь есть как "синие" трассы для начинающих, так и "черные" склоны, которые оценят опытные горнолыжники», — указано в тексте. Кроме того, у отдыхающих есть возможность отправиться на экскурсии.

15 октября стало известно о том, что Евросоюз вновь отказался открывать границы с Россией — страны-участницы приняли решение оставить без изменений обновляемый каждые две недели список государств, с которыми могут быть открыты внешние границы. Критериями для отбора стали эпидемиологическая обстановка и меры для сдерживания эпидемии, а также «экономические и социальные соображения».

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