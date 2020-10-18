Назван вероятный срок открытия России для туристов

Открытие России для туристов из других стран ожидается в 2021 году. Такой вероятный срок назвал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире радиостанции «Вести ФМ», передает ТАСС.

По его словам, точно спрогнозировать что-либо невозможно. «Понятно, что только уже в следующем году стартует въездной туризм, который, увы, сейчас фактически находится на нуле», — сказал Горин. Он пояснил, что из-за пандемии коронавируса и изменения обстановки можно пересчитать по пальцам страны, из которых можно путешествовать в Россию.

Вице-президент АТОР также заявил, что восстановление туристической отрасли ожидается с весенне-летнего сезона 2021 года.

Россия закрыла авиасообщение с другими странами с 27 марта на фоне пандемии COVID-19, также было ограничено движение через пункты пропуска на границе. В последнее время авиасообщение с рядом стран было восстановлено. Так, 16 октября Россия возобновила перелеты с Сербией и Кубой.