Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами

Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в Росавиации, передает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе Росавиации, возможность выполнять перелеты в указанные страны у российских авиаперевозчиков появилась с 15 октября, с 1 ноября восстановятся регулярные рейсы в Японию.

О том, что Россия осенью возобновит пассажирское авиасообщение еще с тремя странами, стало известно 15 октября. Сообщалось также об увеличении количества рейсов в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ, а также в Белоруссию.

В настоящее время для российских туристов доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.