Россия и Иран обсудили восстановление авиасообщения

РФ и Иран обсудили перспективы возобновления авиасообщения между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали. Конкретные даты восстановления полетов не называются.

Кроме восстановления авиасообщения стороны обсудили вопрос расширения географии полетов между странами после снятия карантинных ограничений, вопрос летной годности воздушных судов и другие темы сотрудничества в области гражданской авиации.

5 октября в Минтрансе России прокомментировали вопрос повторной приостановки международных перелетов и сообщили, что такого обсуждения на уровне авиавластей пока нет. Кроме того, в ведомстве уточнили, что в Росавиации по-прежнему проводят переговоры с зарубежными властями по поводу возобновления рейсов по новым маршрутам.

Международное авиасообщение России с зарубежными государствами прекратилось в конце марта на фоне пандемии коронавируса. Границы страны начали постепенно открываться в августе, сначала стали доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, а в начале сентября — рейсы в Египет, на Мальдивы и в ОАЭ. Кроме того, с конца сентября россияне могут отправиться из Москвы в Южную Корею.