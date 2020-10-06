Стало известно о возможном запуске авиасообщения России с еще тремя странами

Россия рассматривает возможность возобновления авиасообщения, прерванного на фоне пандемии коронавируса, с еще тремя странами. Об этом стало известно источнику ТАСС, который близок к одному из участников совещания у вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По его словам, речь идет о запуске рейсов в Сербию, Индию и Японию — вероятное восстановление пассажирских авиаперевозок обсуждалось на текущей неделе.

Собеседник агентства также уточнил, что никаких конкретных решений по данному вопросу пока принято не было. Кроме того, в настоящее время не обсуждается дата возможного возобновления полетов.

5 октября в Минтрансе России прокомментировали вопрос повторной приостановки международных перелетов и сообщили, что такого обсуждения на уровне авиавластей пока нет. Кроме того, в ведомстве уточнили, что в Росавиации по-прежнему проводят переговоры с зарубежными властями по поводу возобновления рейсов по новым маршрутам.

Международное авиасообщение России с зарубежными государствами прекратилось в конце марта на фоне пандемии коронавируса. Границы страны начали постепенно открываться в августе, сначала стали доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, а в начале сентября — рейсы в Египет, на Мальдивы и в ОАЭ. Кроме того, с конца сентября россияне могут отправиться из Москвы в Южную Корею.

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