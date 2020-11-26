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В России изменят порядок госпитализации в связи с COVID-19

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Минздрав России планирует изменить порядок госпитализации в связи с COVID-19 и отменить требование о прохождении тестирования на коронавирус, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин. Его слова передает РИА Новости. Обычно тестирование проводят за семь дней до госпитализации.

Камкин отметил, что в тестировании нет необходимости при отсутствии клинических проявлений вируса. Он также же уточнил, что пациент в любом случае пройдет тестирование на COVID-19 любым доступным для организации способом.

Ранее врачи-вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19. Перед сдачей теста на коронавирус пациентам лучше не пить воду, не курить и не сморкаться, считают медики. При этом для лаборатории тоже есть правила: медики должны правильно выбирать время взятия анализов и соблюдать процедуру.

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