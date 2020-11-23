Воробьев поручил ускорить проведение тестов на коронавирус

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ускорить проведение тестов и наладить информирование жителей о результатах через смс-сообщения. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона в понедельник, 23 ноября.

«Выявляемость у нас за прошедшую неделю и сегодня, в частности, вырастает. Мы делаем 30—35 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в зависимости от дня», — сказал он.

Воробьев также заверил, что приостановка оказания плановой помощи пока не планируется. «Коек для больных коронавирусом в регионе будет создано 19,5 тысячи», — напомнил он.

За последние сутки в регионе выявили 971 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировано 103 773 случая инфицирования, выздоровели 75 547 человек, скончалось 1 922 пациента.