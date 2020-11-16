Мурашко рассказал о новом подходе к лечению пациентов с COVID-19

В Минздраве России разработали новый подход к лечению пациентов с COVID-19, рассказал глава ведомства Михаил Мурашко. Его слова передает РИА Новости. По мнению Мурашко, необходима этапность лечения и перевод пациентов на долечивание.

Впервые поступающих пациентов с коронавирусом необходимо определять на койки, оснащенные кислородом, и койки реанимации. После этого, по словам министра, следует этапность лечения.

Больные могут переводится на долечивание в санаторно-курортные учреждения, профилактории, койки восстановительного лечения. Такой подход позволяет сохранять койки, используемые для неинфекционных больных, отметил Мурашко.

Ранее министр заявил, что ситуация с коечным фондом из-за коронавируса в России остается напряженной. Для пациентов с коронавирусом в России развернуты 263 тысячи коек, в среднем по стране занято 84 процента коечного фонда. Также возросло количество пациентов, находящихся в реанимации.