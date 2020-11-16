Мурашко рассказал о напряженной ситуации с коечным фондом из-за коронавируса

Ситуация с коечным фондом из-за коронавируса в России остается напряженной, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова передает РИА Новости.

«За последнюю неделю количество выявляемых случаев оставалось на достаточно высоком стабильном уровне», — сказал он. Министр отметил, что для пациентов с коронавирусом развернуты 263 тысячи коек, а среднем по стране заняты 84 процента.

По словам Мурашко, также возросло количество пациентов, находящихся в реанимации.

Ранее министр здравоохранения заявил, что задержки при выдаче результатов тестирования на коронавирус недопустимы. Он отметил, что лаборатории должны работать в круглосуточном режиме.