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Мурашко назвал вызывающие настороженность из-за COVID-19 регионы

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал вызывающие настороженность из-за ситуации с коронавирусом регионы страны в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, высокую настороженность вызывают Сибирский федеральный округ и ряд регионов Дальневосточного округа.

За последние сутки в России выявили 21 938 новых случая коронавируса в 85 регионах. Наивысшие показатели зафиксированы в Москве (5974), Санкт-Петербурге (1756) и Московской области (760). Наименьшие — в Ненецком (8) и Чукотском (4) автономном округах.

С начала пандемии в стране выявили 1 880 551 случай коронавируса в 85 регионах, 32 443 летальных исхода и 1 406 903 выздоровления.


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