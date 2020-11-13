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В России умерли 411 пациентов с коронавирусом за сутки

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за последние сутки умерли 411 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 13 ноября.

Кроме того, за последние сутки в России выявлено 21 983 новых инфицированных в 85 регионах.

12 ноября было зарегистрировано рекордное число летальных исходов из-за коронавируса за сутки — умерли 439 инфицированных пациента.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что темпы распространения коронавируса замедлятся, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Сроки начала снижения заболеваемости зависят от того, насколько тщательно люди будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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