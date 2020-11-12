Еще один российский медик заразился коронавирусом после прививки «Спутник V»

Медработник в Кузбассе заразился коронавирусом после введения первой дозы двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения в регионе Елена Зеленина, передает РИА Новости.

Она отметила, что заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки после вакцинации. «Поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода, скорее всего, не представляется возможным, потому как это может быть просто совпадением», — сказала Зеленина.

Замминистра добавила, что иммунитет к вирусу начинает формироваться после первой дозы вакцины, но окончательно появляется после второй.

Ранее в Алтайском крае коронавирусом заразились трое из 42 привитых медработников. В управлении печати и массовых коммуникаций региона пояснили, что у врачей не успел выработаться иммунитет, который формируется в течение шести недель.