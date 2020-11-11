Вирусолог объяснил заражение COVID-19 трех привитых российских врачей

Вакцина от коронавируса не гарантирует быстрого появления антител, и между инъекциями сохраняется риск заражения COVID-19. Об этом заявил профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, передает URA.RU.

Так Аграновский объяснил заражение трех российских врачей после вакцинации препаратом «Спутник V». По его словам, вирус мог появиться в организме раньше, чем антитела, из-за чего могла развиться инфекция.

«Вот если бы у них через месяц после вакцинации произошло заражение, тогда это компрометирует вакцину, а так это следствие таких обстоятельств», — заявил вирусолог. Он добавил, что произошедшее может быть связано с индивидуальной реакцией на вакцину и разным врожденным иммунитетом.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае у троих из 42 медиков, привитых вакциной «Спутник V», выявили коронавирус. Как заявили в управлении печати и массовых коммуникаций региона, к тому моменту у врачей не успел сформироваться иммунитет. Там добавили, что вакцина двухкомпонентная, и сначала человек получает первую инъекцию, а через три недели — вторую, и пациент считается вакцинированным только через три недели, потому что все шесть недель с момента получения первой дозы препарата происходит формирование иммунитета.

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов также заявил, что защита наступает через три недели после прививки вторым компонентом вакцины. Он добавил, что в течение трех недель после получения первого компонента препарата нужно и дальше соблюдать защитные меры.