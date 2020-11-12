Ученый назвал долю россиян с иммунитетом к коронавирусу в регионах

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал РИА Новости о популяционном иммунитете у жителей российских регионов.

По словам ученого, исследования показывают, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции растет. Так, в разных регионах он составляет от 5,1 процента до 65,3 процента. При этом ранее эта доля составляла 4,3-50,2 процента. Кроме того, в пяти регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5-2 раза.

В августе в пресс-службе Роспотребнадзора назвали процент россиян в некоторых регионах с иммунитетом к коронавирусу. По данным ведомства, иммунитет к инфекции приобрели более чем 20 процентов граждан в семи регионах страны. В частности, это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. Отмечается, что исследования проводились в 23 регионах страны, где было проведено более 65 тысяч тестов.

В России за последние сутки выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число случаев коронавируса в России с начала пандемии составило 1 836 960. Большинство заразившихся (1 369 357) выздоровели, еще 31 593 человека скончались.