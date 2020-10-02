Подсчитано число умерших с коронавирусом в России

В России официально зарегистрировано 7463 смерти пациентов с COVID-19 за август. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В статистику включены случаи, когда коронавирус не был идентифицирован, но течение заболевания позволяет предположить, что смерть наступила из-за COVID-19.

Для 3222 умерших в августе коронавирус стал основной причиной смерти, он был идентифицирован в полном объеме, прижизненный и посмертный тест давали положительные результаты. У 641 — COVID-19 не был идентифицирован.

Для еще 1078 человек COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Для 2522 человек коронавирусная инфекция не была основной причиной смерти и не оказала существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Всего в период с апреля по август число умерших с коронавирусом, с учетом всех четырех категорий, составило 45 663. Из них 2825 скончались в апреле, 12 669 — в мае, 12 335 — в июне, 10 371 — в июле и 7463 — в августе.

Ранее вирусолог, академик РАН Виталий Зверев допустил победу над коронавирусом в России в конце 2021 года. По его словам, у 70 процентов населения должен сформироваться иммунитет.

В России за последние сутки выявили 9412 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2704), Санкт-Петербурге (302) и Московской области (244). Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 194 643 человек.

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