Россиянам назвали единственное условие избежать режима самоизоляции

Единственным условием избежать возвращения режима самоизоляции в России является соблюдение мер безопасности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее цитирует РИА Новости в пятницу, 2 октября.

По словам чиновницы, 80-85 процентов людей, заразившихся COVID-19, не соблюдали меры безопасности. «Либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идем в самоизоляцию», — подчеркнула она.

Голикова добавила, что рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в России серьезный, но ожидаемый.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока введение жестких ограничений из-за роста числа зараженных не обсуждается.

В России за последние сутки выявили 9412 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2704), Санкт-Петербурге (302) и Московской области (244). Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 194 643 человек.