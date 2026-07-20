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12:30, 20 июля 2026Спорт

Илюмжинов определил цель возвращения на пост президента ФИДЕ

Илюмжинов заявил, что вернет прежний статус званию чемпиона мира по шахматам
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов определил цель возвращения на пост президента организации. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

В частности, функционер пообещал вернуть в цикл классического чемпионата мира ФИДЕ 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, который вышел оттуда в 2023 году. «Его возвращение должно стать свидетельством восстановления авторитета всей чемпионской системы», — заявил Илюмжинов.

Также бывший президент ФИДЕ сказал, что заключит спонсорские контракты с крупнейшими транснациональными компаниями мира. «Эти средства должны направляться на проведение чемпионатов, поддержку национальных федераций, детские, юношеские и женские шахматы, а также на развитие стран с нехваткой ресурсов», — отметил Илюмжинов.

В июле 2025 года Илюмжинов заявил о планах баллотироваться на пост президента ФИДЕ. Выборы пройдут в сентябре 2026-го в Узбекистане. Функционер покинул ФИДЕ в 2018 году после включения его в санкционный список США. Место главы организации занял его соотечественник Аркадий Дворкович, который руководит ФИДЕ в настоящее время.

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