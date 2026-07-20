Илюмжинов определил цель возвращения на пост президента ФИДЕ

Илюмжинов заявил, что вернет прежний статус званию чемпиона мира по шахматам

Бывший глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов определил цель возвращения на пост президента организации. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

В частности, функционер пообещал вернуть в цикл классического чемпионата мира ФИДЕ 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, который вышел оттуда в 2023 году. «Его возвращение должно стать свидетельством восстановления авторитета всей чемпионской системы», — заявил Илюмжинов.

Также бывший президент ФИДЕ сказал, что заключит спонсорские контракты с крупнейшими транснациональными компаниями мира. «Эти средства должны направляться на проведение чемпионатов, поддержку национальных федераций, детские, юношеские и женские шахматы, а также на развитие стран с нехваткой ресурсов», — отметил Илюмжинов.

В июле 2025 года Илюмжинов заявил о планах баллотироваться на пост президента ФИДЕ. Выборы пройдут в сентябре 2026-го в Узбекистане. Функционер покинул ФИДЕ в 2018 году после включения его в санкционный список США. Место главы организации занял его соотечественник Аркадий Дворкович, который руководит ФИДЕ в настоящее время.