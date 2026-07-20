Китай закупился российской пшеницей

Таможня КНР: В первой половине 2026-го Китай увеличил закупки пшеницы у России в 3,5 раза

В первой половине 2026 года Китай резко нарастил закупки российской пшеницей. Поставки выросли в 3,5 раза год к году, со ссылкой на данные Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщает «Интерфакс».

Закупки выросли до 8,7 миллиона долларов (годом ранее показатель фиксировался на отметке в 2,5 миллиона), при этом максимального уровня они увеличивались в январе — тогда отгрузки оценили в 5,3 миллиона долларов.

С начала года Китай закупал пшеницу у восьми стран. Главными партнерами азиатской страны стали Канада с результатом в 415,6 миллиона долларов), Австралия (258,5 миллиона долларов) и США (98,1 миллиона долларов). Россия в списке заняла пятое место.

За полгода поставки российского ячменя в КНР выросли вдвое, с 42,5 до 84,5 миллиона долларов. Всего же КНР закупала зерно у семи стран — лидерами стали Австралия (1,6 миллиарда) и Канада (326,62 миллиона долларов). Россия уступила третьем место Аргентине с показателем в 91,2 миллиона долларов.

Тем временем мировые цены на пшеницу выросли до двухлетнего максимума и превысили отметку в 6,9 доллара за бушель. В ходе торгов 16 июля стоимость зерна на Чикагской товарной бирже прибавила почти два процента, а к окончанию торгов прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составил 1,29 процента.

