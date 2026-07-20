Минобороны сообщило о боестолкновении с ВСУ в Черном море

Минобороны: Россия уничтожила два безэкипажных катера Украины в Черном море

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, военнослужащие поразили катера в акватории Черного моря.

Другие подробности боестолкновения с ВСУ Минобороны не привело.

Ранее стало известно, что российские войска поразили железнодорожные составы ВСУ, которые перевозили грузы военного назначения в Запорожской области. Атака, как отметили в Минобороны, производилась при помощи барражирующих боеприпасов «Герань».