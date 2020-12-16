Россия
 
Последние новости
Россиянам рассказали о погоде в январе
Два грузовика столкнулись на МКАД, создали огромную пробку и попали на видео 
Около сотни армянских военнослужащих пропали в Карабахе
Меланию Трамп обругали в сети за появление в детской больнице без защитной маски
iPhone выпал из набравшего высоту самолета и записал свой полет на видео
Одинокие женщины перечислили веские причины отказаться от второго свидания
Судью потребовали наказать из-за ареста впавшего в кому россиянина
Тактаров показал видео борьбы с Нурмагомедовым
Феномен красного Черного моря на российском курорте снова сняли на видео
Крупнейшая российская сеть магазинов объявила о снижении цен
Новости партнеров
Прослушать новость

В Крыму суточная заболеваемость COVID-19 превысила среднюю по России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Крыму обогнал общероссийский. Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская, передает ТАСС в среду, 16 декабря.

«Вторую неделю начинает наблюдаться ситуация к росту заболеваемости. За последние два дня суточный показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым превысил впервые за весь период наблюдений среднероссийский показатель, (...) тенденция к росту сохраняется», — сказала Пеньковская, подчеркнув, что ситуация остается нестабильной.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что высокий уровень заболеваемости COVID-19 наблюдается в Крыму, а также в Ставропольском крае, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областях.

По данным на 15 декабря, в Крыму выявлено в общей сложности 19 634 случая коронавируса, за сутки — 345. С начала пандемии на полуострове умерли 383 человека, 14 763 — выздоровели.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роспотребнадзор назвал регионы с высокой заболеваемостью COVID-19
На популярном курорте России возникли сотни новых очагов коронавируса
Отдых в «перегруженном» туристами Крыму признали опасным