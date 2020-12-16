В Крыму суточная заболеваемость COVID-19 превысила среднюю по России

Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Крыму обогнал общероссийский. Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская, передает ТАСС в среду, 16 декабря.

«Вторую неделю начинает наблюдаться ситуация к росту заболеваемости. За последние два дня суточный показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым превысил впервые за весь период наблюдений среднероссийский показатель, (...) тенденция к росту сохраняется», — сказала Пеньковская, подчеркнув, что ситуация остается нестабильной.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что высокий уровень заболеваемости COVID-19 наблюдается в Крыму, а также в Ставропольском крае, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областях.

По данным на 15 декабря, в Крыму выявлено в общей сложности 19 634 случая коронавируса, за сутки — 345. С начала пандемии на полуострове умерли 383 человека, 14 763 — выздоровели.