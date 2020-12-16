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«Инвитро» нашла антитела к COVID-19 у половины пациентов Урала и Сибири

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Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Лаборатория «Инвитро» выявила антитела к COVID-19 у более чем половины клиентов в Сибири и на Урале. Об этом сообщает РБК.

Так, в Новосибирске число положительных тестов достигает 62 процентов. В Красноярске, Челябинске и Магнитогорске антитела найдены у 57-58 процентов сдавших анализы пациентов.

Опрошенные изданием эксперты поясняют, что по этому показателю нельзя делать выводы о доле переболевших либо болеющих жителей. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что для полноценного исследования нужно охватить репрезентативную для региона широкую группу населения различного возраста и профессий.

Разницу же с данными между регионами и столицами он объяснил количеством проведенных анализов. По его словам, в регионах тестируют контактировавших с больными пациентов, а в Москве и Санкт-Петербурге, «вполне возможно, что больше процент тех, кто тестируется на всякий случай».

11 декабря директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко предупредила, что эффективность тестов на COVID-19 в домашних условиях не подтверждена. По ее словам, исследования необходимо проводить только в медицинских учреждениях.

Ранее вирусолог, профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский объяснил, что ПЦР-тесты на коронавирус часто бывают ошибочными из-за неправильного забора материала в результате несоблюдения норм при доставке в лабораторию.

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